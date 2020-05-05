Уфа, , 09:59 — REGNUM Ребенок выпал из окна в Уфе. Об этом 4 мая сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.

По сообщению пресс-службы ведомства, несчастный случай произошел днем 4 мая. Из открытого окна квартиры, расположенной на первом этаже жилого дома по ул. Юрия Гагарина выпала девочка пяти лет.

Ребенка доставили в больницу. Врачи проводят ее обследование. В настоящий момент стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего.

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