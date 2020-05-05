Курган, , 09:49 — REGNUM В Кургане две пожилые женщины во время режима самоизоляции граждан были сбиты автомобилями. Об этом сообщает УГИБДД УМВД России по Курганской области.

Оба происшествия случились 4 мая днём и вечером. Первое произошло около 13:00 по местному времени. На площади Слосмана автомобиль «Лада Калина», двигаясь задним ходом сбил женщину 1935 года рождения, которая шла по прилегающей территории. Второй — в 19:30 на улице Кирова, возле дома 46. Автомобиль «Форд Фокус», двигаясь задним ходом по двору, наехал на женщину 1932 года рождения.

Обе пенсионерки проходят амбулаторное лечение. Отметим, что в регионе до 11 мая действует период самоизоляции граждан, когда пожилым людям категорически запрещается выходить на улицу — продукты и лекарства им приносят на дом волонтёры.