Барнаул, , 09:05 — REGNUM Власти Алтайского края обнародовали некоторые подробности об обстоятельствах смерти от COVID-19 третьего пациента. Погибшей стала жительница Барнаула 1946 года рождения. Ранее она поступила на лечение в госпиталь городской больницы N5 Барнаула в состоянии комы. Сопутствующим заболеванием пациентки был сахарный диабет.

В стационаре женщина находилась в критическом состоянии на аппарате искуственной вентиляции легких. В правительстве Алтайского края выразили соболезнование родным и близким умершей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае, где уже выявили 555 заражённых SARS-CoV-2, произошло три вспышки коронавирусной инфекции. Первый случай инфицирования был выявлен у женщины, прилетевшей в Барнаул с пересадкой в Москве из Доминиканской Республики. Имевшиеся у неё симптомы ОРВИ не стали поводом для госпитализации и взятия семьи на учёт. Поэтому муж заражённой считал себя здоровым и более недели ходил на работу.

Во втором случае речь идёт о более 100 работниках Корбалихинского рудника АО «Сибирь-Полиметаллы», в третьем — о десяти инфицированных сотрудниках «Эвалара» в Бийске.

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