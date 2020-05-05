Москва, , 09:16 — REGNUM Самолёт Sukhoi Superjet 100, совершивший аварийную посадку в Москве в мае 2019 года, с трудом поддавался управлению после попадания в него молнии. Причиной гибели десятков пассажиров стало «несоответствие нормам летной годности», заявил командир экипажа Денис Евдокимов в интервью, опубликованном 5 мая.

По версии следствия, именно Евдокимов виновен в катастрофе, унёсшей жизни 41 человека. Пилот настаивает, что сделал всё возможное для спасения жизней людей. По его словам, в материалах дела вовсе не сказано о воздействии на самолёт атмосферного электричества, этот факт присутствует только в показаниях пассажиров и членов экипажа.

«Могу предположить, что такой обход важного факта связан с исключением риска для репутации производителя Superjet», — сказал Евдокимов «Ленте.ру».

По словам пилота, попадание молнии в самолёт как правило не приводит к нарушению работы систем воздушного судна, однако у SSJ-100 отказала система управления. Лайнер перешёл в режим Direct mode — режим ручного управления. При том у SSJ-100 нет резервной механической связи органов управления рулевыми поверхностями.

Самолёт мог вовсе лишиться управления, потому было принято решение о посадке с полными топливными баками. При посадке, пояснил пилот, «отклик воздушного судна на управляющие воздействия стал обратным, то есть при отклонении ручки управления на себя воздушное судно не поднимало нос, а опускало его, и наоборот».

«Если бы производитель вовремя доработал воздушное судно, авиационные инциденты подобного характера не повторялись бы, а значит — безопасность полетов была бы на приемлемом уровне, а риски свелись бы к минимуму», — уверен лётчик.

Евдокимов, который дал интервью впервые, признался, что всё время думает о погибших людях. Он подчеркнул, что будет добиваться установления истинных причин трагедии, так как самолёты Superjet продолжают перевозить пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая самолет Sukhoi Superjet с 78 пассажирами на борту вылетел из Москвы в Мурманск, однако вскоре вернулся в «Шереметьево» из-за отключения автопилота. Во время посадки самолёт загорелся, погиб 41 человек.

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