Барнаул, , 08:27 — REGNUM В Алтайском крае продолжают ежедневно выявлять десятки новых заражённых SARS-CoV-2. Из сообщения оперативного штаба региона следует, что только за последние сутки, 4 мая, обнаружен 21 новый заражённый коронавирусной инфекцией. Также на утро, 5 мая, известно о третьем погибшем с COVID-19.

Вместе с тем, власти края информируют, что впервые число вылеченных (26 пациентов) превысило число заразившихся. Напомним, всего в Алтайском крае новая коронавирусная инфекция выявлена у 555 человек. Причём, только в 52 случаях речь идёт о завезённом в край вирусе, в 413 случаев имел место контакт с заболевшими.

Что касается состояния здоровья инфицированных, то 75 из них болеют внебольничной пневмонией, 87 — ОРВИ, у 393 заражённых симптомов болезни не наблюдается.

Как уже сообщало ИА REGNUM, впервые коронавирус в Алтайском крае был выявлен у жительницы Барнаула, которая вернулась из Доминиканской Республики с пересадкой в Москве. Несмотря на имевшиеся у нее простудные симптомы, женщину не взяли на учёт, как прибывшую из-за рубежа и не сделали тест на SARS-CoV-2. Более недели муж этой женщины считал себя здоровым и ходил на работу.

Также в крае имели место ещё две вспышки коронавирусной инфекции. Так, в Змеиногорском районе массово заболели сотрудники Корбалихинского рудника АО «Сибирь-Полиметаллы» (пригород Змеиногорска). А в Бийске коронавирус обнаружили, как минимум у 10 работников «Эвалара» — предприятия по производству БАДов. Погибшими стали пожилые люди с сопутствующими хроническими заболеваниями.

Читайте также: Вспышка SARS-CoV-2 зарегистрирована на «Эваларе»

Читайте ранее в этом сюжете: В Алтайском крае умер первый пациент, заражённый коронавирусом