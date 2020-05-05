Уфа, 5 мая 2020, 09:42 — REGNUM Один пожарный получил травмы во время борьбы с огнем в жилом доме Уфы. Об этом 4 мая сообщает пресс-служба МЧС РФ по Башкирии.
По сообщению пресс-службы ведомства, днем 4 мая огнеборцы выехали по тревоге для тушения пожара в жилом доме на улице Башкирской кавдивизии.
Прибыв на место происшествия они установили, что горит кирпичный дом 10×15 метров с бревенчатой мансардой, которая обшита кирпичом. Спасатели ликвидировали открытое горение на площади ста кв. метров в течение полутора часов с момента поступления сообщения о пожаре.
Сообщается, что во время борьбы с огнем один пожарный провалился из-за прогорания обрешетки крыши здания. Огнеборец получил травмы. В тяжелом состоянии его срочно госпитализировали.
Специалисты сейчас устанавливают причины пожара.
Читайте ранее в этом сюжете: В Подмосковье сгорел частный дом: есть погибшие