Уфа, , 09:42 — REGNUM Один пожарный получил травмы во время борьбы с огнем в жилом доме Уфы. Об этом 4 мая сообщает пресс-служба МЧС РФ по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, днем 4 мая огнеборцы выехали по тревоге для тушения пожара в жилом доме на улице Башкирской кавдивизии.

Прибыв на место происшествия они установили, что горит кирпичный дом 10×15 метров с бревенчатой мансардой, которая обшита кирпичом. Спасатели ликвидировали открытое горение на площади ста кв. метров в течение полутора часов с момента поступления сообщения о пожаре.

Сообщается, что во время борьбы с огнем один пожарный провалился из-за прогорания обрешетки крыши здания. Огнеборец получил травмы. В тяжелом состоянии его срочно госпитализировали.

Специалисты сейчас устанавливают причины пожара.

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