Раменское, Московская область, , 08:16 — REGNUM В Московской области огонь уничтожил жилой дом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального МЧС, сообщение о возгорании в деревне Дурниха в городском округе Раменское поступило дежурному рано утром 5 мая.

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На момент прибытия пожарных расчётов дом полыхал по всей площади. Локализовать возгорание удалось менее чем за час. Площадь пожара составила 96 м. кв.

В результате пожара погибли шесть человек. Их тела были обнаружены в ходе разбора завалов.

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Пока точные причины возгорания неизвестны. Специалисты предполагают короткое замыкание и неосторожное обращение с огнём.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля в подмосковном Серпухове пожар вспыхнул в одной из квартир, а пятиэтажном жилом доме на улице Форсса. В результате погибли два человека и пострадали четыре — один из них госпитализирован.

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