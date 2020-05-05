Омск, , 08:13 — REGNUM Губернатор Омской области Александр Бурков 4 мая совершил облёт территорий в зоне лесных пожаров. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Бурков прокомментировал прохождение пожароопасного сезона в регионе.

«Ситуация с пожарами в области непростая — в апреле горели постоянно. Причин тому много, в том числе пресловутый человеческий фактор», — подчеркнул он.

По словам главы региона, возгорания возникают по вине браконьеров и сельхозпроизводителей.

Ещё одна проблема — устаревшая техника:

«Где-то пожарные машины эксплуатируются со времён царя Гороха и чинят их своими руками, чтобы поддерживать в рабочем состоянии и оперативно тушить пожары».

Бурков пришёл к выводу о необходимости «системного и комплексного подхода». Также, по его словам, необходимо принимать программу по обновлению пожарной техники. Особой является роль работников пожарной охраны, добровольческих дружин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области до 15 июня 2020 года установлен особый противопожарный режим.

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