Чадан, Тува, , 07:52 — REGNUM В Туве правоохранители расследуют обстоятельства пьяной драки, в которой приняли участие пятеро детей в возрасте от 10 до 13 лет. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Сообщение поступило в полицию 3 мая. Жители города Чадан рассказали, что во дворе заброшенного дома дерутся подростки. Прибыв на место, правоохранители установили, что дрались пятеро школьников. Полицейские разняли их, после чего отправили в районную больницу с алкогольной интоксикацией.

«В отношении законных представителей несовершеннолетних возбуждено административное расследование по ст. 5.25 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, сами подростки поставлены на профилактический учет», — добавили в ведомстве.

Кроме того, в МВД намерены выяснить, где подростки могли купить пиво.

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