Иркутск, , 07:50 — REGNUM Ситуация с распространением коронавирусной инфекции стремительно ухудшается в Иркутской области. По данным регионального оперативного штаба, только за последние сутки, 4 мая, выявили 31 нового заражённого SARS-CoV-2. Также появился ещё один — шестой — погибший от COVID-19.

Общее число заразившихся составляет теперь 231 человека. Большинство пациентов находятся в стационарах, 65 — выздоровели.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ещё накануне в Иркутской области было выявлено 200 случаев заражения коронавирусом.

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