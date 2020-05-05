Москва, , 07:43 — REGNUM Отказ левого двигателя стал причиной экстренного приземления в штатном режиме пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, 5 мая сообщают экстренные службы.

Лайнер должен был вылететь в Саратов, но после взлета из-за обнаруженной неисправности экипаж решил вернуться в Шереметьево. Никто не пострадал. Причины отказа выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля вылетевший в Москву пассажирский самолет вернулся в аэропорт Краснодара из-за заклинившего шасси.

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