Екатеринбург, , 07:38 — REGNUM Застрявшие в Израиле в связи с ситуацией с коронавирусом граждане России вернутся на родину позже запланированного срока. Это связано с переносом эвакуационного рейса «Уральских авиалиний» на 7 мая.

Как сообщает информационный портал Е1, ожидающие возвращения граждане получили соответствующие уведомления. Стоимость перелёта составит 400 евро.

Отмечается, что возвращения на родину ждут жители 14 регионов России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вылет из Израиля планировался днём 6 мая. По дороге из Тель-Авива в Екатеринбург борт сделает остановку в Ростове-на-Дону.

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