Новосибирск, , 07:16 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил главам муниципальных образований региона усилить информационную работу по предупреждению природных пожаров. Для этого он предложил использовать все имеющиеся возможности работы с населением.

«Просьба про пожары не забывать, тем более, что они дали о себе знать достаточно болезненно для нас, — сказал Травников. — И широкую информационную, профилактическую, рейдовую кампанию и по первой теме — пожары, и по второй теме — коронавирус, просьба проводить и информировать, используя все источники — официальные сайты, радиостанции, телеканалы».

Как ранее сообщило ИА REGNUM, по данным начальника Главного управления МЧС России по Новосибирской области генерал-лейтенанта внутренней службы Виктора Орлова, новосибирцы оштрафованы на 866 тысяч рублей за нарушения требований пожарной безопасности.

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