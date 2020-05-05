Москва, , 07:13 — REGNUM Международный авиационный комитет (МАК) отложил публикацию отчета о результатах расследования авиакатастрофы в Шереметьево из-за пандемии коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-центре МАК.

«Ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса, введенные во всех остальных государствах и организациях, принимающих участие в расследовании, существенно влияют на сроки окончания работ», — говорится в сообщении МАКа.

В Комитете отметили, что комиссия по расследованию и МАК продолжают свою работу в непрерывном режиме, соблюдая санитарно-эпидемиологические ограничения, и прилагают все возможные усилия к скорейшему завершению работ.

Как сообщало ИА REGNUM, год назад, 5 мая, в столичном аэропорту Шереметьево загорелся самолет SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот». На борту находились 5 членов экипажа и 73 пассажира. В результате авиационного происшествия погибли 40 пассажиров и 1 член экипажа. Большинство погибших — жители Мурманской области.