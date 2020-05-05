Екатеринбург, , 06:32 — REGNUM В Свердловской области на Серовском тракте произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб молодой человек. Инцидент произошёл ночью на участке дороги между Екатеринбургом и Верхней Пышмой.

Как сообщили в пресс-службе свердловской Госавтоинспекции информационному порталу Е1, ДТП произошло на 16-м километре тракта. Двое граждан перебегали дорогу в неположенном месте, и один из них попал под колёса «Рено Логан».

На данный момент сотрудники дорожной полиции устанавливают точные обстоятельства произошедшего и устанавливают личность погибшего молодого человека.