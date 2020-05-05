Екатеринбург, , 06:21 — REGNUM На Среднем Урале правоохранительные органы активизируют работу по выявлению нарушителей режима самоизоляции среди граждан и юридических лиц. Соответствующее поручение дал сотрудникам полиции глава свердловского гарнизона Александр Мешков, сообщил корреспонденту ИА REGNUM начальник пресс-службы регионального ГУ МВД России Валерий Горелых.

Так за 3 мая в Свердловской области было зарегистрировано несколько случаев, когда не соблюдались элементарные санитарные правила.

По данным Валерия Горелых, в одном из торговых центров Екатеринбурга сотрудница кухни работала без средств защиты. Также в Верх-Исетском районе города работал ломбард, который не приостановил деятельность на время действия указа об ограничительных мероприятиях.

Отметим, что нарушители привлекаются к административной ответственности по ст. 20.6.1 КоАП РФ, которая предусматривает штраф до 30 тыс. рублей для граждан и до 50 тыс. рублей для должностных лиц.