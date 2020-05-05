Улан-Удэ, , 06:16 — REGNUM Во дворе частного дома в Улан-Удэ местные жители нашли предмет, похожий на гранату. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Росгвардии Бурятии, на место выехали специалисты-взрывотехники.

После осмотра подозрительного предмета выяснилось, что находка является боевой гранатой системы «Миллс» образца 1915 года со следами коррозии. По всей видимости, она пролежала в земле со времён гражданской войны.

Росгвардейцы вывезли гранату на полигон и уничтожили.

Добавим, что подобные находки характерны для европейской части страны и странах ближнего зарубежья, где шли бои Великой Отечественной войны. Так, в начале мая в Витебском районе Белоруссии на дачном участке был обнаружен целый арсенал боеприпасов.

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