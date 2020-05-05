Каракас, , 05:42 — REGNUM В Венесуэле в рамках операции правоохранительных органов задержаны 13 наемников, намеревавшихся осуществить госпереворот в республике, заявил венесуэльский президент Николас Мадуро, 4 мая передает государственное телевидение VTV.

По словам венесуэльского лидера, у задержанных нашли наркотики, оружие, спутниковые телефоны, радиоприемники и приборы ночного видения. Мадуро также объявил, что участвовавшие в поимке наемников сотрудники силовых органов получат награды и будут повышены в звании.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая со стороны побережья в Венесуэлу пыталась вторгнуться группа боевиков, часть из которых была ликвидирована.

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