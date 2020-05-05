Токио, , 05:40 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 в восточной части Японии, сообщает агентство Kyodo.

Сообщается, что очаг подземных толчков залегал на глубине 50 километров. Из-за интенсивного землетрясения было временно приостановлено движение скоростных поездов. Угроза цунами не объявлялась. Информации о возможных разрушениях или жертвах также не поступало

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая землетрясение магнитудой 5,2 произошло к юго-западу от Японских островов. Эпицентр землетрясения располагался в 297 километрах от японского острова Хатидзёдзима.

Читайте ранее в этом сюжете: Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано к юго-востоку от Японии