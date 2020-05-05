Москва, 5 мая 2020, 03:19 — REGNUM За минувшие сутки в российских регионах ликвидировали почти 70 лесных пожаров, сообщили 5 мая в пресс-службе Авиалесоохраны.
«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки
По состоянию на полночь 5 мая в России продолжали действовать 35 лесных пожаров общей площадью 41,3 тыс. га. Основная часть горения приходится за Забайкалье — 39,2 тыс. га.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что борьба с лесными пожарами является острой темой, требующей личного участия в ней президента РФ Владимира Путина.
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