Москва, , 03:19 — REGNUM За минувшие сутки в российских регионах ликвидировали почти 70 лесных пожаров, сообщили 5 мая в пресс-службе Авиалесоохраны.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 04.05.2020 в России ликвидировано 68 лесных пожаров на площади 14 070 гектаров», — говорится в сообщении.

По состоянию на полночь 5 мая в России продолжали действовать 35 лесных пожаров общей площадью 41,3 тыс. га. Основная часть горения приходится за Забайкалье — 39,2 тыс. га.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что борьба с лесными пожарами является острой темой, требующей личного участия в ней президента РФ Владимира Путина.

Читайте ранее в этом сюжете: Песков считает, что борьба с лесными пожарами требует вмешательства Путина