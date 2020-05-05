Нашвилл, США, , 02:06 — REGNUM По меньшей мере 130 тысяч потребителей остались без электроэнергии в американском штате Теннесси из-за штормового ветра, 4 мая сообщается на сайте энергетической компании Nashville Electric.

Непогода привела к обрушению опор и обрыву линий электропередачи. Отмечается, что восстановление подачи электричества может занять до двух недель.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля из-за торнадо в нескольких штатах США погибли пять человек.

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