Гатчина, Ленинградская область, , 01:50 — REGNUM Пожар на текстильной фабрике в городе Коммунар в Гатчинском районе Ленинградской области ликвидирован, 5 мая сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

Огонь охватил площадь в 1,1 тысячи квадратных метров. Пожар был полностью потушен в 00:52 мск. Данных о пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая произошел пожар на пилораме в деревне Малое Забородье в Ломоносовском районе Ленинградской области.

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