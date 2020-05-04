Медногорск, Оренбургская область, , 23:55 — REGNUM Уголовное дело по факту избиения 13-летней девочки было возбуждено сотрудниками правоохранительных органов в Оренбургской области. Об этом 4 мая сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Девочка поступила в больницу города Медногорска с тяжкими телесными повреждениями и провела там десять дней. После выписки школьница находилась дома вместе со своей матерью и сестрой, за пострадавшей наблюдают медики.

Со стороны органов опеки в отношении матери девочки никаких претензий не было, семья на профилактическом учёте не состояла. В отношении отчима школьницы возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего». Подозреваемый находится под домашним арестом в отдельном жилье, с пострадавшей не контактирует.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры Медногорска. В ходе прокурорской проверки будет дана оценка действиям либо бездействию органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, участкового уполномоченного полиции, органов системы образования и социальных служб.

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