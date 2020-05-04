Орехово-Зуево, Московская область, , 23:27 — REGNUM Мужчина, пытавшийся ограбить магазин, ранил сотрудника Следственного комитета в Орехово-Зуево Московской области. Об этом 4 мая сообщает пресс-служба Главного следственного управления (ГСУ) СК по региону.

Инцидент произошёл 4 мая Как сообщили в ведомстве, водитель машины передвижной криминалистической лаборатории Евгений Сальников стал очевидцем того, как вооружённый ножом мужчина в маске забежал в магазин. Проследовав за злоумышленником, сотрудник СК увидел, что тот уже стоит за кассой.

Сальников принял решение обезвредить грабителя и попытался его задержать. Злоумышленник оказал активное сопротивление, несколько раз ранив водителя ножом в область лица, рук и груди. Однако Сальников не отступил и передал грабителя подъехавшим на место происшествия сотрудникам полиции.

По факту произошедшего сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело о разбое, также начата проверка по факту нанесения телесных повреждений сотруднику СК.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании водителя, протащившего сотрудника полиции на двери своего автомобиля.

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