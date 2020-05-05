Скопье, , 00:10 — REGNUM Сегодня, 4 мая в 11:30 в международном аэропорту Скопье произошло крушение вертолета M 17 Министерства внутренних дел Северной Македонии. Сообщения об инциденте подтвердила заместитель министра внутренних дел страны Славянка Петровска.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, на борту находилось пять человек. К счастью, происшествие не повлекло человеческих жертв — ранен был лишь один из членов экипажа.

Причины падения вертолета неизвестны.

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