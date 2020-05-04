Рузаевка, , 21:42 — REGNUM Взрыв компрессорного насоса произошёл на заводе АО «Рузхиммаш» в Мордовии. Об этом 4 мая сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

ЧП произошло в одном из цехов завода химического машиностроения в городе Рузаевка во время ремонтных работ. Возгорания в результате взрыва не последовало.

В результате инцидента пострадали три человека. Они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства взрыва на заводе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ликвидации пожара на заводе в Невском районе города Санкт-Петербурга.

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