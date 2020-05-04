Москва, , 21:11 — REGNUM Доследственную проверку проводят сотрудники правоохранительных органов в связи с информацией о массовой драке, произошедшей на юго-востоке Москвы. Об этом 4 мая сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу.

Информация о массовой драке, которая произошла на Рязанском проспекте, поступила на пульт службы «02» столичной полиции. Прибыв на место предполагаемого происшествия, сотрудники полиции не нашли никого из участников конфликта, не были обнаружены и очевидцы инцидента.

Было установлено также, что в медучреждения города никто из возможных пострадавших в драке не обращался. В настоящее время проверяется видеозапись, выложенная пользователем в сеть интернет, на которой снята потасовка между примерно десятью участниками.

Проверка информации, изложенной в обращении в полицию и на видеозаписи, продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о проверке следователями информации об избиении мужчины подростками в городе Арзамасе.

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