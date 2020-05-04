Посёлок городского типа Арти, Свердловская область, , 20:30 — REGNUM В Свердловской области Следственный комитет устанавливает обстоятельства гибели трёхлетнего мальчика. Идёт доследственная проверка, сообщает областное следственное управление.

Предстоит установить причину возгорания. Очаг пожара, по предварительным данным, возник возле детской кровати. Возможной причиной могло стать неосторожное обращение с огнём. Также выясняются условия проживания семьи. Известно, что она была благополучной.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла в Артинском районе 4 мая. При пожаре погиб ребёнок. Его родители пытались спасти мальчика, но сами получили ожоги.

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