Ханты-Мансийск, , 19:49 — REGNUM В одном из ресторанов Сургута (ХМАО) в разгар режима самоизоляции в ночь на 4 мая была устроена вечеринка. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.

О нарушении режима самоизоляции граждан в полицию сообщила бдительная жительница города. В отношении участников вечеринки, по сообщениям местных СМИ около 10 сургутских бизнесменов, составлены протоколы о ресторана правоохранители составили девять административных протоколов по статье 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»). За данное нарушение полагается штраф в размере 30 тыс. рублей.

Местонахождение 28-летней хозяйки заведения устанавливается для правления к ответственности по статье 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»). Ей грозит штраф в размере до 300 тыс. рублей.

Напомним, режим самоизоляции граждан в связи с пандемией коронавирусной инфекции в Югре продлён до 11 мая.