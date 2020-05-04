Пермь, , 18:24 — REGNUM В Перми выявлен новый очаг заражения коронавирусной инфекцией — урологическое отделение МСЧ №140 (медико-санитарная часть). Об этом 3 мая сообщила министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова в ходе заседания регионального оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

«Сегодня, 4 мая, появился новый очаг в МСЧ №140, в урологическом отделении. Тесты на коронавирус оказались положительными у семи человек: трех сотрудников и четырех пациентов», — заявила Мелехова.

Она подчеркнула, что на данный момент точного числа зараженных в городской больнице нет, на данный момент учреждение закрыто на карантин и не осуществляет выписку и прием пациентов.

«На текущий момент (в Пермском крае — ИА REGNUM) насчитывается шесть зарегистрированных внутрибольничных очагов распространения коронавирусной инфекции», — отметила глава ведомства.

Напомним, ранее в Перми был выявлен и локализован очаг заражения коронавирусом в одном из медицинских учреждений компании «РЖД-Медицина» Свердловской железной дороги. По факту массового заражения коронавирусом Уральская транспортная прокуратура организовала проверку.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19 Пермского края, по состоянию на 4 мая в регионе зарегистрировано 630 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за минувшие сутки выявлено 35 фактов инфицирования.

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