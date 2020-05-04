Екатеринбург, , 17:41 — REGNUM Следующий из Москвы в Екатеринбург пассажирский лайнер подал сигнал тревоги из-за возможной угрозы взрыва на борту самолёта.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, авиасудно прибудет в аэропорт Кольцово (Екатеринбург) уже в течение часа.

Также в аэропорт Шереметьево (Москва) поступила «анонимка» о возможном минировании самолёта, следующего в Санкт-Петербург. Рейс вернулся в Москву, никаких бомб на борту найдено не было.

Как сообщало ИА REGNUM, пассажирка рейса Симферополь — Москва заявила о якобы находящейся на борту самолёта бомбе. Позже оказалось, что сообщение было ложным.

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