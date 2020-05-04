Нижний Тагил, Свердловская область, , 17:29 — REGNUM В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело в отношении 52-летнего уроженца одной из бывших союзных республик по подозрению в хранении контрафактной продукции (ч. 6 ст. 171.1 УК РФ). Об этом сообщили глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых корреспонденту ИА REGNUM.

В ходе совместной операции полиции и ФСБ, на принадлежащем 52-летнему бизнесмену складе были обнаружены и изъяты 200 коробок, в которых хранилось порядка 80 тыс. пачек сигарет, не имеющих предусмотренной законодательством России маркировки.

«Среди изъятого полицией «никотинового рая» большое количество сигарет «Кресты», «Трон», «Космос», «Опал», «Столичные» и других. Подозреваемый гражданин, имеющий на иждивении трех несовершеннолетних детей, дал признательные показания. До судебного разбирательства он будет находиться под подпиской о невыезде», — уточнил полковник Валерий Горелых.

Отметим, что общая стоимость партии составляет порядка 4,5 млн рублей.