Посёлок городского типа Арти, Свердловская область, , 17:09 — REGNUM В посёлке Арти (Свердловская область) выясняют, что привело к пожару на улице Иосса, в результате чего погиб малолетний ребёнок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном главке МЧС.

Днём 4 мая загорелся частный дом. Родители в это время работали на придомовом участке. После возникновения огня они пытались спасти трёхлетнего сына, который в это время спал внутри, но безуспешно. Взрослых госпитализировали в больницу с ожогами.

«На месте работают пожарные дознаватели и следственные органы», — уточняют в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в селе Елань загорелся жилой дом. В пожаре погибли мальчик и две девочки.

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