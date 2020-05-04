Стокгольм, , 15:30 — REGNUM Представители Агентства общественного здравоохранения Швеции 4 мая в ходе очередной ежедневной пресс-конференции озвучили актуальную статистику развития эпидемии коронавирусной инфекции в стране. Число летальных случаев заболевания COVID-19 в Швеции составило 2 769 человек. За последние сутки в стране было зафиксировано 90 смертей. Об этом 4 мая сообщила шведская газета Aftonbladet.

По состоянию на 4 мая в общей сложности коронавирус был выявлен у 22 721 человека. Ежедневный прирост составил 404 человека. Число лиц, получающих экстренную реанимационную помощь в палатах интенсивной терапии, за последние 24 часа увеличилось на 29 человек и составило 1 572 человека.

Государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл заявил, что на увеличение числа новых летальных случаев заболевания за сутки повлиял временной лаг после пасхальных выходных.

Задержка произошла по причине того, что центральные ведомства в Стокгольме, собирающие всю необходимую информацию и ведущие учет за распространением эпидемии в Швеции, не смогли во время получить данные от своих коллег в муниципалитетах и регионах страны, добавил он.