Нижний Тагил, Свердловская область, , 15:23 — REGNUM В Нижнем Тагиле задержан ранее судимый местный житель, по подозрению в заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ч. 2 ст. 207 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили глава пресс-службы свердловского полицейского главка Валерий Горелых.

Подозреваемого взяли по горячим следам в ходе совместной операции сыщики уголовного розыска полиции и оперативники ФСБ.

«Подозреваемого, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения, сыщики взяли, что называется, «тепленьким» в собственной квартире. Там же обнаружили и тот самый сотовый телефон, при помощи которого было совершено преступление. Вспомнить, почему такая глупая криминальная идея пришла в голову, он так и не смог, лишь испуганно пробормотал, что, мол, «зеленый змей» всему причина. Любитель телефонных развлечений помещен в изолятор временного содержания», — сообщил полковник Валерий Горелых.

Напомним, что ложный звонок о якобы минировании одного из техникумов в Нижнем Тагиле поступил 3 мая. На место выехали сотрудники полиции, Росгвардии и скорая помощь. В помещениях учебного учреждения был проведён тщательный осмотр, и подозрительных предметов не было найдено.

Отметим, что санкция по инкриминируемой подозреваемому статье предусматривает пятилетний срок лишения свободы.