Нижний Тагил, Свердловская область, 4 мая 2020, 15:23 — REGNUM В Нижнем Тагиле задержан ранее судимый местный житель, по подозрению в заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ч. 2 ст. 207 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили глава пресс-службы свердловского полицейского главка Валерий Горелых.
Подозреваемого взяли по горячим следам в ходе совместной операции сыщики уголовного розыска полиции и оперативники ФСБ.
Напомним, что ложный звонок о якобы минировании одного из техникумов в Нижнем Тагиле поступил 3 мая. На место выехали сотрудники полиции, Росгвардии и скорая помощь. В помещениях учебного учреждения был проведён тщательный осмотр, и подозрительных предметов не было найдено.
Отметим, что санкция по инкриминируемой подозреваемому статье предусматривает пятилетний срок лишения свободы.