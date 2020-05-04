Екатеринбург, , 15:10 — REGNUM В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении двух граждан ближнего зарубежья 1998 и 1999 годов рождения. Их подозревают в покушении на сбыт наркотиков, сообщили в отделении по связям со СМИ городского УМВД корреспонденту ИА REGNUM.

В отношении задержанных суд избрал меру пресечения — арест в СИЗО.

Молодые люди (один из них студент вуза) были задержаны в гаражном массиве по улице Сурикова. По версии органов дознания, они приехали на автомобиле «Хёндай», чтобы сделать несколько «закладок» гашиша. Однако в результате оперативных мероприятий преступная деятельность была пресечена.

В ходе досмотра по месту жительства задержанных также были найдены весы и предметы для фасовки. Выяснилось, что оба гражданина сами употребляют наркотики и в отношении них также составлен административный протокол по ст. 6.9 КоАП.