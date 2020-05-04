Пенза, , 15:05 — REGNUM В Заводском районе Пензы сотрудники Росгвардии задержали двоих мужчин, переносящих металлический столб дорожного ограждения, сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

Росгвардейцы обратились к мужчинам за выяснением принадлежности изделия длиной более метра и диаметром около 10 см. Удалось выяснить, что в планах у 39-летнего и 45-летнего местных жителей было сдать металлическое изделие в пункт приема. Ранее столб был частью дорожного ограждения. Мужчины доставлены в полицию для дальнейшего разбирательства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии на месте преступления задержаны двое мужчин за попытку похитить металлические ограждения моста через реку Иж.

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