Ташкент, , 14:02 — REGNUM Водитель автомобиля Lacetti сбил двух детей в Узунском районе Сурхандарьинской области Узбекистана, сообщили в пресс-службе МВД.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в махалле «Узбекистан» — 37-летний водитель наехал на детей семи и восьми лет. От полученных травм старший ребенок скончался в больнице. Второй пострадавший госпитализирован.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля в результате ДТП в Пахтакорском районе Джизакской области Узбекистана погиб водитель автомобиля Matiz и его 13-летний пассажир, еще четыре человека пострадали.

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