Самара, , 13:47 — REGNUM Автомобиль без водителя сбил насмерть мужчину в Самаре. Об этом 4 мая сообщает пресс-служба областного ГУ МВД РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, дорожное происшествие произошло днем 3 мая в Октябрьском районе Самары.

По предварительной версии, владелец автомобиля «Шевроле Нива» 1953 года рождения, поставил машину рядом с домом. Автомобиль самопроизвольно поехал по улице. Тогда мужчина попытался его остановить. В какой-то момент автомобиль наехал на владельца, который получил травмы не совместимые с жизнью и умер до приезда скорой помощи.

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