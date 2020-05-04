Лос-Анджелес, США, , 13:38 — REGNUM Сотрудники полиции округа Лос-Анджелес арестовывали и освобождали одного и того же нарушителя три раза в течение одного дня. Об этом сообщает АВС со ссылкой на свои источники.

Нарушителя неоднократно отпускали на основании т.н. политики нулевого залога, которую Калифорния ввела в действие в связи с пандемией коронавируса. По словам чиновников, эта политика направлена на то, чтобы снизить количество заключенных в тюрьмах из-за опасений, связанных с распространением коронавируса.

По данным журналистов, сперва 24-летнего Дижона Ландрума арестовали за попытку угона автомобиля. Его арестовали и вскоре отпустили. Уже через час, отмечают журналисты, Ландрум попытался совершить кражу с заднего двора индивидуального жилого дома. Ответственные сотрудники предположительно обнаружили на месте происшествия Ландрума, у которого были украденные вещи. Вещи забрали, Ландрума через некоторое время отпустили.

Поздним вечером того же дня в полицию поступило сообщение о краже автомобиля с парковки. Офицеры выследили машину на автостраде в соседнем населенном пункте, а Ландрума арестовали за предполагаемое владение украденным транспортным средством и уход от полиции. Вскоре его выпустили в третий раз за этот день.

Представители полиции заявили, что действуют в соответствии с политикой, которую принял в начале апреля Калифорнийский судебный совет.