Кострома, , 13:21 — REGNUM В Костромской области сотрудник «Почты России» пытался угнать автомобиль с тремя миллионами рублей, предназначенными для выплаты пенсий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального Управления МВД.

УМВД России по Костромской области

2 мая 2020 года автомобиль, перевозящий деньги для пожилых жителей Галича и еще нескольких районов выехал на привычный маршрут. В кабине находился водитель машины и сотрудник по сопровождению почтовых и денежных отправлений. В какой-то момент сопроводитель достал пистолет и приказал водителю свернуть с дороги.

«Мужчина не растерялся, поставил автомобиль на нейтралку, а сам на ходу выпрыгнул из кабины. Пока неуправляемая машина съезжала в кювет, он успел скрыться в лесополосе», — рассказали в УМВД.

После обращения в полицию ориентировку с приметами злоумышленника направили в районы области и соседние субъекты. Мужчина был остановлен, когда ночью пытался скрыться из области на мопеде.

Задержанный признался в совершении преступления и рассказал, что задумал кражу в апреле 2020 года, после назначения на должность сопроводителя. Мужчина заменил в своем травматическом пистолете резиновые пули на свинцовые, увеличив поражающую способность, собрал вещи, документы и оставил их рядом с местом нападения.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст.162 УК РФ «Разбой». Похищенные деньги возвращены работникам Галичского почтамта.