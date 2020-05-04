* ИГ — запрещённая в России организация

Анкара, , 13:26 — REGNUM Правоохранительные органы Турции с начала 2020 года арестовали 354 человека, подозреваемых в связях с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 4 мая сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, у обвиняемых в терроризме было изъято значительное количество вооружения, боеприпасов, а также документов. Отмечается, что благодаря задержаниям было предотвращено несколько терактов.

Большая часть арестованных была выдворена из страны, так как обвиняемые имели иностранные гражданства.

Турция признала «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) террористической организацией в 2013 году, с тех пор от действий группировки в стране погибли 315 человек.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.