Уфа, , 13:01 — REGNUM 12-летнияя девочка на скутере сбила 5-летнего ребенка на велосипеде в Башкирии. Об этом 4 мая сообщает пресс-служба ГИБДД Уфы.

По сообщению пресс-службы ведомства, дорожное происшествие произошло днем 3 мая в селе Фёдоровка. Девочка не справилась с управлением, поэтому произошло столкновение и опрокидывание транспортного средства. Дети получили различные травмы. Их доставили в больницу.

Было установлено, что у родителей не было документов на скутер. Кроме этого, ребенок управлял скутером, не достигнув соответствующего возраста с которого разрешается управлять таким транспортом. Поэтому оно было помещено на спецстоянку. Родителей девочки оштрафовали, а ребенок может быть поставлен на учёт.

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