Санкт-Петербург, , 13:03 — REGNUM Сотрудники ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу 4 мая в 12:25 мск локализовали пожар на территории ОАО «Завод турбинных лопаток» в Невском районе города, сообщили в пресс-службе Главка. Информации о пострадавших нет.

Информация о возгорании на улице Седова поступила в 11:43 мск. Огонь возник в производственном здании площадью 3000 кв. метров, второй степени огнестойкости.

В 11:53 к месту ЧП прибыло первое пожарно-спасательное подразделение. «По прибытию первого подразделения наблюдался выход дыма из здания металло-прокатного цеха», — пояснили в ГУ МЧС.

Как выяснилось, в здании загорелась технологическая установка на площади 40 кв. метров. В 11:57 пожару был присвоен дополнительный номер 1-БИС.

В 12:25 усилиями сотрудников МЧС пожар был локализован, ранг пожара понижен до №1.

«Всего к ликвидации пожара привлечено 29 человек, восемь единиц техники, в том числе от МЧС — 24 человека, шесть единицы техники», — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС.

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