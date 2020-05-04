Ярославль, , 12:42 — REGNUM В Ярославской области за сутки выявлено 79 новых заражений коронавирусом. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Ярославская инфекционная больница

Наибольший прирост по-прежнему показывает областной центр. В Ярославле за сутки прибавилось 57 инфицированных. 9 новых случаев выявлено в Гаврилов-Ямской районе, который вновь вышел на второе место. В Переславском округе 4 новых случая, в Рыбинске, Ярославском и Угличском районах добавилось по двое зараженных, в Ростовском, Некрасовском и Борисоглебском районах — по одному.

За сутки выздоровели два человека (всего — 101), новых умерших нет. На карантине 1259 человек, контактировавших с заболевшими.

Таким образом в регионе в последние дни наблюдается устойчивый рост новых случаев заражений коронавирусом.

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