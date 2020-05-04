Санкт-Петербург, , 12:37 — REGNUM В Санкт-Петербурге тушат пожар на территории металло-прокатного цеха ОАО «Завод турбинных лопаток» (филиал ОАО «Силовые машины»). Об этом 4 мая сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Сообщение о пожаре в здании 11 по улице Седова в Невском районе Санкт-Петербурга поступило на пульт дежурного в 11:59 мск в 4 мая.

«Пожар по номеру 1Бис на территории ОАО «Завод турбинных лопаток» в металло-прокатном цехе, размером 100×30м, горит технологическая установка на площади ориентировочно 40 кв. метров», — уточняют в ведомстве.