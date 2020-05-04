Раанана, , 13:16 — REGNUM Крупное мошенничество предположительно совершили двое граждан Израиля, у которых есть также французское гражданство. Об этом сообщают «Вести. Израиль».

По данным журналистов, двое мужчин из города Раанана представлялись высокопоставленными работниками крупных предприятий, завершающих, по легенде, создание вакцины от коронавируса.

По предварительным данным, им удалось обмануть во Франции три фирмы и получить в общей сложности порядка 60 тысяч евро. Помимо продажи воображаемой вакцины, мужчины также подозреваются в попытке продать нужное для борьбы с вирусом оборудование.

«Свои махинации» граждане вели из Израиля, откуда общались с представителями десятка французских фирм. Вскоре подозреваемые будут экстрадированы, что обычно не делается до завершения расследования — однако израильские власти пошли навстречу французским в этом решении: дело вопиющее.