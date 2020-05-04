Ташкент, , 12:10 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев 2 мая подробно обсудили текущую ситуацию и вопросы организации тесного взаимодействия по ликвидации в приграничных регионах двух стран последствий чрезвычайного происшествия на Сардобинском водохранилище. Об этом сообщает МИД Узбекистана 4 мая, при этом накануне данная информация на сайте внешнеполитического ведомства отсутствовала, несмотря на то, что датирована 2 мая.

«Президенты поручили правительствам обеспечить скоординированную работу и оперативное решение всех возникающих вопросов», говорится в сообщении.

Поддержаны также осуществляемые в двух государствах эффективные меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции и минимизации его негативного влияния на двусторонние торгово-экономические связи.

В ходе телефонного разговора особое внимание уделено вопросам укрепления узбекско-казахстанских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, а также перспективам дальнейшего расширения многопланового сотрудничества.

Подчеркнута важность продолжения интенсивной работы совместной межправительственной комиссии, возглавляемой премьер-министрами двух стран.

Достигнута договоренность о подготовке и реализации целого ряда новых программ и проектов кооперации в приоритетных отраслях экономики, включая расширение автомобильного производства на совместном предприятии в Костанае, выращивание и переработку сельскохозяйственной продукции с выходом на рынки третьих стран, развитие современной транспортно-логистической инфраструктуры и в других направлениях.

Главы государств также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной политики и региональной повестки.

С удовлетворением отмечены плодотворные результаты онлайн-конференций министров здравоохранения и транспорта в соответствии с договоренностями внеочередного саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

«Беседа прошла в традиционно теплой и дружеской атмосфере», подчеркивает МИД.