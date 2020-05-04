Стокгольм, , 12:07 — REGNUM В Западной Швеции мужчина привез из-за границы стеклянную банку с консервированной тайской коброй в формалине. Но после того, как служба пограничной таможни Ландветтера обнаружила животное в багаже, ему выписали 30 штрафов на общую сумму 1 200 долларов. Об этом 3 мая сообщило шведское агентство SVT Nyheter.

По информации журналистов, 25-летний мужчина прибыл рейсом из Камбоджи, когда таможенники обыскали его чемодан в Ландветтере. В нем они нашли законсервированную тайскую черношеюю кобру, которую он не зарегистрировал для ввоза, что и явилось нарушением таможенного режима.

Теперь мужчина будет вынужден заплатить 30 штрафов на общую сумму 1 200 долларов за грубую халатность в случае незаконного провоза незадекларированного предмета в своем багаже. Соответствующая причина выписанных штрафов содержится в судебном предписании по запросу прокуратуры.