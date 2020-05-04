Змеиногорск, Алтайский край, , 11:45 — REGNUM В Алтайском крае, где уже выявили более 500 случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончался второй пациент с COVID-19. Как сообщает оперативный штаб региона, речь идёт о 75-летнем жителе Змеиногорска, у которого была диагностирована внебольничная пневмония.

«Пациент страдал тяжелыми хроническими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистой системы, и находился на постоянной гормонотерапии. Это способствовало стремительному развитию внебольничной пневмонии и снижало эффективность проводимого лечения», — сказано в официальном сообщении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 мая в Алтайском крае зарегистрировано 36 новых случаев заражения SARS-CoV-2, а общее число выявленных случаев составляет 534.

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Напомним, первым погибшим от COVID-19 в Алтайском крае оказался муж женщины, которая могла заразиться SARS-CoV-2, выдавая и забирая одежду у больных при выписке и госпитализации в барнаульской городской больнице №5.

Тем временем Змеиногорский район, где выявлена вспышка коронавирусной инфекции и уже появился погибший с COVID-19, обогнал Барнаул по количеству заражённых SARS-CoV-2. По данным оперативного штаба региона, на утро, 4 мая, в Змеиногорском районе выявлено 217 инфицированных, а Барнауле — 157.

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